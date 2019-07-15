В Сумах провели шахматный турнир ко Дню Независимости 17-18 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся турнир, посвященный Дню Независимости Украины.

В турнире приняли участие 27 шахматистов - от юных до ветеранов, представители города и районов. Соревнования проходили в 9 туров, по времени 20 минут на партию с добавлением 5 сек на ход.

На финише турнира победителей с результатом 7,5 очков стал глава Федерации шахмат области Владимир Федченко. На второй и третьей позиции с результатом 6,5 очков финишировали Николай Семенов и Владимир Тихоновский. Лучший результат среди ветеранов у Александра Маликова и Владимира Савченко. Среди школьников 1-ое место у Алексея Ольштынского и Михаила Лемешенко. Второе и третье места заняли юные Остап Лемешенко и Максим Пискун. За достойные результаты победители и призеры были награждены грамотами, медалями, призовыми и сладкими призами.