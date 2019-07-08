На Сумщине завершен сбор ранних зерновых и зернобобовых культур По всем категориям хозяйств области намолочено 1192 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 45,5 ц/га.

В том числе намолочено: озимой пшеницы - 905 тыс. тонн, яровой пшеницы - 19,6 тыс. тонн, озимого ячменя - 8,2 тыс. тонн, ярового ячменя - 195 тыс. тонн, озимой ржи - 16,6 тыс. тонн, гороха 15,6 тыс. тонн, овса - 31,7 тыс. тонн. Кроме того, намолочено рапса 41,4 тыс. тонн, при средней урожайности 29,5 ц/га, в том числе озимоuj - 39,7 тыс. тонн, при средней урожайности 30,2 ц/га, ярового - 1,6 тыс. тонн, при средней урожайности 18 ц/га.

Вместе с этим аграрии Сумщины начинают сбор крупяных культур. К уборке подлежат: гречка на площади 4,87 тыс. га и просо на площади 1,91 тыс. га, пишет сайт ОГА.