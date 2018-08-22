Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності Заходи на відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України

Назва заходу Дата, час Місце проведення 22 серпня Виставка кращих творів майстрів декоративно-ужиткового та художнього мистецтва «З Україною в серці» 13:00 Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна Обласне культурно-мистецьке свято «Ти в серці моїм, Україно!» 14:00 23 серпня Урочиста хода з Державним Прапором України 8:30 Майдан Незалежності – вул. Героїв Сумщини Урочисте підняття Державного Прапора України «Два кольори у прапорі злились!» 9:00 Фонтан «Садко» 24 серпня Вшанування пам’яті військових, загиблих у зоні проведення АТО 8:15 Алея Героїв на Центральному кладовищі Урочиста хода 8:45 Вул. Петропавлівська – вул. Соборна Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні 8:50 Сквер Героїв Небесної Сотні Акція «100 дзвонів пам’яті», покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку, урочистий мітинг та святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!» 9:30 Сквер Тараса Шевченка Святковий концерт до Дня Незалежності України «Моя Україна – єдина та вільна» 12:00 Сумська обласна філармонія Фестиваль вуличної їжі «Повна Незалежність. Їмо своє» 12:00 – 22:00 Вул. Воскресенська, 6А (артдворик біля тиру) «Парад вишиванок», концертна програма 18:30 Вул. Соборна – Покровська площа – вул. Харківська – ТРЦ «Мануфактура»