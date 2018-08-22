Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15665

Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності

Заходи на відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України

Назва заходу

Дата, час

Місце проведення

22 серпня

Виставка кращих творів майстрів декоративно-ужиткового та художнього мистецтва «З Україною в серці»

13:00

Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна

Обласне культурно-мистецьке свято «Ти в серці моїм, Україно!»

14:00

23 серпня

Урочиста хода з Державним Прапором України

8:30

Майдан Незалежності – вул. Героїв Сумщини

Урочисте підняття Державного Прапора України «Два кольори у прапорі злились!»

9:00

Фонтан «Садко»

24 серпня

Вшанування пам’яті військових, загиблих у зоні проведення АТО

8:15

 

Алея Героїв на Центральному кладовищі

Урочиста хода

8:45

Вул. Петропавлівська – вул. Соборна

Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні

8:50

Сквер Героїв Небесної Сотні

Акція «100 дзвонів пам’яті», покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку, урочистий мітинг та святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!»

9:30

Сквер Тараса Шевченка

Святковий концерт до Дня Незалежності України «Моя Україна – єдина та вільна»

12:00

Сумська обласна філармонія

Фестиваль вуличної їжі

«Повна Незалежність. Їмо своє»

12:00 – 22:00

Вул. Воскресенська, 6А  (артдворик біля тиру)

«Парад вишиванок», концертна програма

18:30

Вул. Соборна – Покровська площа – вул. Харківська – ТРЦ «Мануфактура»
Общество День Независимости
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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