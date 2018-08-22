Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності

|
Назва заходу
|
Дата, час
|
Місце проведення
|
22 серпня
|
Виставка кращих творів майстрів декоративно-ужиткового та художнього мистецтва «З Україною в серці»
|
13:00
|
Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна
|
Обласне культурно-мистецьке свято «Ти в серці моїм, Україно!»
|
14:00
|
23 серпня
|
Урочиста хода з Державним Прапором України
|
8:30
|
Майдан Незалежності – вул. Героїв Сумщини
|
Урочисте підняття Державного Прапора України «Два кольори у прапорі злились!»
|
9:00
|
Фонтан «Садко»
|
24 серпня
|
Вшанування пам’яті військових, загиблих у зоні проведення АТО
|
8:15
|
Алея Героїв на Центральному кладовищі
|
Урочиста хода
|
8:45
|
Вул. Петропавлівська – вул. Соборна
|
Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні
|
8:50
|
Сквер Героїв Небесної Сотні
|
Акція «100 дзвонів пам’яті», покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку, урочистий мітинг та святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!»
|
9:30
|
Сквер Тараса Шевченка
|
Святковий концерт до Дня Незалежності України «Моя Україна – єдина та вільна»
|
12:00
|
Сумська обласна філармонія
|
Фестиваль вуличної їжі
«Повна Незалежність. Їмо своє»
|
12:00 – 22:00
|
Вул. Воскресенська, 6А (артдворик біля тиру)
|
«Парад вишиванок», концертна програма
|
18:30
|
Вул. Соборна – Покровська площа – вул. Харківська – ТРЦ «Мануфактура»
На День Незалежності України у Сумах пройде парад вишиванок....
Трое сумчан получили награды ко Дню Независимости Украины от Президента Украины.... 1
Сьогодні, 24 серпня, на Сумщині святкують День Незалежності України....
Вечером 24 августа на линию выедут дополнительные троллейбусы и автобусы....
Сумчан запрошують відвідати виставку архівних документів, що підготовлена Державною архівною службою України і присвячена 27-й річниці Незалежності України та 100-річчю...