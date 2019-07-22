В Сумах провели парный теннисный турнир

На ежегодном турнире собрались теннисисты из городов Харьков, Киев, Чернигов, Шостка, Свеса, Прилуки, Нежин и Сумы.
1-е место - Савченко Иван/Шифрин Дмитрий (оба Сумы), 2-е место - Анищук Павел/Шевченко Дмитрий (Шостка, Свеса), 3-е место - Коваль Андрей/Коваленко Александр (оба Сумы).
12-14 августа на кортах Теннисной академии в парке им. Кожедуба прошел «Летний Кубок ТА 4 by babolat» U-12 2-й категория...
31 августа – 1 сентября на кортах «Теннисной академии» пройдет открытый чемпионат Сум по теннису....
3-4 августа на кортах «Теннисной академии» провели «Летний Кубок ТА 3 by babolat» U14 2 категории ФТУ....
27-28 июля в Виннице проходил Всеукраинский турнир по теннису «Smash Cup» среди юношей до 12 лет....
20-21 июля в Сумах проходил турнир «Летний Кубок ТА 2 by Babolat» U-12 2-й категории ФТУ....