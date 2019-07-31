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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2418411

Насильником сумчанки оказался уголовник с Луганщины

В Сумах полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 24-летней девушки. Им оказался ранее судимый житель Луганской области, который последний год жил в Сумах.

О том, что девушка стала жертвой нападения, 18 августа в пять утра полицейским сообщил ее брат. Он пояснил, что она возвращалась домой ночью, когда на нее неожиданно напал мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, совершил насилие, после чего отобрал сумочку и убежал.

В полиции сразу открыли уголовное производство по ч.1 ст. 187 «Разбой» и ч.1 ст. 152 «Изнасилование». На розыск преступника был ориентирован весь личный состав Сумского отдела полиции, оперативники управления уголовного розыска областной полиции под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры. Проверялись ранее судимые лица, опрашивались жители близлежащих к месту происшествия домов, изучали видео с установленных уличных камер видеонаблюдения и т.п.

«Одна из камер видеонаблюдения, которая принадлежит частному лицу, зафиксировала молодого человека, который в ночное время находился в районе совершения преступления. Это вызвало определенные подозрения. Его личность установили. Им оказался 24-летний работник одного из ночных кафе города, - говорит Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции, - Разыскали мужчину у его знакомых, где он скрывался. У него изъяли телефон и смартчасы, принадлежащие потерпевшей, после чего доставили в отдел полиции. Выяснилось, что в Сумы он приехал почти год назад, освободившись из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение краж и грабежа. Жил с девушкой. В содеянном сознался».

Задержанный рассказал, что когда увидел одинокую девушку, хотел отобрать у нее деньги, поэтому схватил ее и, угрожая, потянул в сторону озера. Отобрал сумку. Поняв, что значительных средств и золотых изделий и нет, изнасиловал.

Полицейские объявили злоумышленнику подозрение в совершении преступлений сразу по двум статьям уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Изнасилование
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Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 11:33

Отрезать без наркоза, и прижечь калёным железом. Отрезать уши, вырвать язык, выколоть глаза и.... о чём это я? Ах да, статью за изнасилование давно стоит ужесточить!

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