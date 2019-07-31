В Сумской ОГА услышат каждого: если есть проблемы в подготовке к зиме Вр. и.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик поставила задачу, чтобы отопительный сезон начался вовремя, и люди безусловно получили тепло.

Об этом она отметила во время аппаратного совещания, заслушав директора областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергея Лугового и руководство районов, городов и ОТГ.

«Наша задача - чтобы отопительный сезон начался вовремя и люди получили тепло. А как это мы будем делать - никого не интересует, - отметила Ирина Купрейчик. - Давайте все вместе сделаем все возможное, чтобы выполнить это действительно важная задача».

Вопрос своевременного старта отопительного сезона на еженедельном контроле облгосадминистрации. Поэтому г-жа Купрейчик добавила: если у кого-то из местного руководства на сегодня есть проблемы по подготовке к зиме, пусть обращаются за помощью. Ведь времени осталось не так много, и жители области не должны зимой замерзать из-за чьих недоработок или просчетов.