В Сумской ОГА услышат каждого: если есть проблемы в подготовке к зиме

Об этом она отметила во время аппаратного совещания, заслушав директора областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергея Лугового и руководство районов, городов и ОТГ.
«Наша задача - чтобы отопительный сезон начался вовремя и люди получили тепло. А как это мы будем делать - никого не интересует, - отметила Ирина Купрейчик. - Давайте все вместе сделаем все возможное, чтобы выполнить это действительно важная задача».
Вопрос своевременного старта отопительного сезона на еженедельном контроле облгосадминистрации. Поэтому г-жа Купрейчик добавила: если у кого-то из местного руководства на сегодня есть проблемы по подготовке к зиме, пусть обращаются за помощью. Ведь времени осталось не так много, и жители области не должны зимой замерзать из-за чьих недоработок или просчетов.
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