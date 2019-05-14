Сумчанам розкажуть правду та міфи про Суми Лекція «Правда та міфи про Суми» пройде у Книгарні «Є» 29 серпня.

Книгарня «Є» запрошує на лекцію краєзнавця Олега Корнієнка «Правда та міфи про Суми», що відбудеться 29 серпня. Початок – о 18:30.

День міста сумчани уже багато років поспіль за традицією святкують 2 вересня. Цю дату прийнято вважати Днем звільнення Сум від німецько-фашистських загарбників. Та мало хто знає, що справжній День народження міста припадає на 26 червня. Саме у цей час у 1655 році і заснували Суми. Більше фактів про місто Олег Корнієнко розповість на зустрічі.

Олег Корнієнко – історик, краєзнавець. Член правління Національної спілки краєзнавців України, голова Сумської обласної організації.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.