«Виктория» вышла в лидеры аматорского чемпионата

Игры 3-го тура прошли 16-18 августа. ФК «Тростянец-2» на выезде добыл первую победу, обыграв «Агродим» из Бахмача 2:0. Голы на счету Москаленко и Пивненко.
Николаевская «Виктория» играла дома против «Олимпика» из Кропивницкого. Три наших футболиста оформили по дублю - это Андрей Кузьмин, Иван Борисенко и Константин Безъязычный. Один гол в активе Вячеслава Акимова. В итоге 7:0 в пользу вице-чемпиона Украины.
Остальные матчи тура:
«Авангард» (Корюковка) - ФК «Белая Церковь» 1:1
МФК «Первомайск» - ФК «Чернигов» 0:1
«ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) – «Атлет» (Киев) 2:1
«Днепр» (Черкассы) – «Рубикон-Вишневое» 1:1
После трех туров единоличный лидер группы 2 наша «Виктория» - 9 очков, по 7 – у «ЛНЗ--Лебедин» и ФК «Чернигов». У «Тростянца-2» 3 очка и седьмое место (из 12).
17 августа были сыграны полуфинальные матчи розыгрыша Кубка области....
16 августа прошли игры 4-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
17 августа пройдут матчи 1/2 финала кубка области по футболу....
Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе стартует с домашней игры....
10-11 августа прошли игры второго тура чемпионата Украины по футболу среди амторов....