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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29226

«Виктория» вышла в лидеры аматорского чемпионата

Представители Сумщины порадовали в очередном туре чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Игры 3-го тура прошли 16-18 августа. ФК «Тростянец-2» на выезде добыл первую победу, обыграв «Агродим» из Бахмача 2:0. Голы на счету Москаленко и Пивненко.

Николаевская «Виктория» играла дома против «Олимпика» из Кропивницкого. Три наших футболиста оформили по дублю - это Андрей Кузьмин, Иван Борисенко и Константин Безъязычный. Один гол в активе Вячеслава Акимова. В итоге 7:0 в пользу вице-чемпиона Украины.

Остальные матчи тура:

«Авангард» (Корюковка) - ФК «Белая Церковь» 1:1

МФК «Первомайск» - ФК «Чернигов» 0:1

«ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) – «Атлет» (Киев) 2:1

«Днепр» (Черкассы) – «Рубикон-Вишневое» 1:1

После трех туров единоличный лидер группы 2 наша «Виктория» - 9 очков, по 7 – у «ЛНЗ--Лебедин» и ФК «Чернигов». У «Тростянца-2» 3 очка и седьмое место (из 12).

Спорт Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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