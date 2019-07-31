«Виктория» вышла в лидеры аматорского чемпионата Представители Сумщины порадовали в очередном туре чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Игры 3-го тура прошли 16-18 августа. ФК «Тростянец-2» на выезде добыл первую победу, обыграв «Агродим» из Бахмача 2:0. Голы на счету Москаленко и Пивненко.

Николаевская «Виктория» играла дома против «Олимпика» из Кропивницкого. Три наших футболиста оформили по дублю - это Андрей Кузьмин, Иван Борисенко и Константин Безъязычный. Один гол в активе Вячеслава Акимова. В итоге 7:0 в пользу вице-чемпиона Украины.

Остальные матчи тура:

«Авангард» (Корюковка) - ФК «Белая Церковь» 1:1

МФК «Первомайск» - ФК «Чернигов» 0:1

«ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) – «Атлет» (Киев) 2:1

«Днепр» (Черкассы) – «Рубикон-Вишневое» 1:1

После трех туров единоличный лидер группы 2 наша «Виктория» - 9 очков, по 7 – у «ЛНЗ--Лебедин» и ФК «Чернигов». У «Тростянца-2» 3 очка и седьмое место (из 12).