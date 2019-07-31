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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25170

На Сумщине полицейские уничтожили плантацию конопли

Больше тысячи кустов конопли нашли работники Липоводолинского отделения полиции на территории заброшенной товарно-молочной фермы.

На Липоводолинщине во время проведения оперативно-профилактических мероприятий «Мак», работники местной полиции проводили осмотр хозяйств в с. Беево. На территории заброшенной товарно-молочной фермы обнаружили незаконный посев около тысячи растений конопли. Образцы обнаруженного материала направлено на экспертные исследования.

По выявленному факту открыто уголовное производство, - рассказал начальник Липоводолинского отделения полиции Владимир Зубенко по признакам преступления, предусмотренного ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

В настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранители Липоводолинщины устанавливают лиц, причастных к выращиванию конопли, в случае их установления правонарушителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Работники полиции напоминают, что на лиц, занимающихся выращиванием наркосодержащих растений или хранением наркотических веществ, ждет суровое наказание, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Липоводолинский район Наркотики
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