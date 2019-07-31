На Сумщине полицейские уничтожили плантацию конопли

На Липоводолинщине во время проведения оперативно-профилактических мероприятий «Мак», работники местной полиции проводили осмотр хозяйств в с. Беево. На территории заброшенной товарно-молочной фермы обнаружили незаконный посев около тысячи растений конопли. Образцы обнаруженного материала направлено на экспертные исследования.
По выявленному факту открыто уголовное производство, - рассказал начальник Липоводолинского отделения полиции Владимир Зубенко по признакам преступления, предусмотренного ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».
В настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранители Липоводолинщины устанавливают лиц, причастных к выращиванию конопли, в случае их установления правонарушителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Работники полиции напоминают, что на лиц, занимающихся выращиванием наркосодержащих растений или хранением наркотических веществ, ждет суровое наказание, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Патрульные обнаружили у сумчанина значительное количество, вероятно, наркотических веществ....
Патрульные обнаружили водителя с признаками наркотического опьянения и с порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения....
В Сумах полиция пресекла незаконную продажу одной из аптек города наркосодержащих лекарств....
В одном из населенных пунктов Конотопского района во время проведения санкционированного обыска у 49-летнего местного жителя, правоохранители обнаружили плантацию, на...
Около полукилограмма марихуаны и пистолет хранили злоумышленники в своих гаражных помещениях....