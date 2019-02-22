В Сумах определили самую сильную громаду области

8 территориальных громад Сумской области, а именно: Боромлянская, Краснопольская, Николаевская (Белопольского района), Николаевская (Сумского района), Недригайловская, Нижнесыроватская, Степановская, Чупаховская с общим количеством 70 участников, демонстрировали свое умение в: гиревом спорте, прыжках в мешках, перетягивании каната, упражнении с колесом, метании гири, армрестлинге и дартсе.
Сильнейшей командой в соревнованиях стала команда Боромлянской сельской ОТГ Тростянецкого района (сельский голова В.Романика). Серебряным призером - Краснопольской поселковой ОТГ (глава - Ю. Яремчук). Бронзовым - команда Николаевской поселковой ОТГ Белопольского района (поселковый голова - И.Игнатьев).
Победитель областного турнюра будет защищать честь Сумской области на Всеукраинских спортивных соревнованиях Общественной организации «ВФСО «Колос», которые состоятся 19-22 сентября году в Ворохте Ивано-Франковской области.
17 серпня у Сумах пройде обласне культурно-спортивне свято «Краща спортивна громада Сумщини – 2019»....
Согласно распоряжению Староивановского сельского головы Ахтырского района, инициировано добровольное присоединение к Ахтырской городской территориальной громаде....
На Сумщине создана третья объединенная громада вокруг города областного значения....
Как рассказала во время заседания в формате круглого стола «Приоритеты цифрового развития Сумщины» эксперт Центра развития инноваций Наталья Пашинская, заинтересованность...
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко назвал районы-лидеры по децентрализации в области....