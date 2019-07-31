Сумские копы рассказали, как ловили ахтырского стрелка Сумские патрульные задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу в развлекательном заведении и скрылся с места происшествия на автомобиле.

18 августа, около 2 часов ночи, патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в городе Ахтырка, экипаж патрульных получил ориентировку по поводу транспортного средства Mitsubishi, водитель которого может быть причастен к стрельбе в одном из кафе. Там ранили одного из посетителей.

Уже через несколько минут, отрабатывая полученную информацию, на улице Сумской, стражи порядка заметили похожий автомобиль, который ехал на большой скорости. Остановив автомобиль, патрульные задержали 23-летнего мужчину. Удивительно спокойный молодой человек никоим образом не отрицал участия в стрельбе. Также он сообщил, что действительно имеет пистолет в машине и прячет его под сиденьем. На место остановки транспортного средства инспекторы немедленно вызвали следственно-оперативную группу Ахтырского отдела полиции.

Также водитель имел признаки алкогольного опьянения. Однако проходить осмотр в присутствии свидетелей и в заведении охраны он категорически отказался.

Поэтому на него патрульные составили административный материал по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП.

Следователи же открыли уголовное производство, квалифицировав действия нарушителя по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК.