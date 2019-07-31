Двух жителей Сумщины обманули мошенники, продававшие виртуальные авто Полицейские призывают быть осторожными при проведении операций купли-продажи через Интернет сеть.

В Середина-Будское отделение полиции поступило сообщение о мошенничестве. Мужчина сообщил, что на Интернет сайте «OLX» он нашел сообщение о продаже автомобиля ВАЗ 2107. Согласовав цену с владельцем авто, заявитель перечислио предоплату в сумме 5000 гривен на банковскую карточку, номер которой предоставил мошенник. После перечисления средств связь с продавцом оборвалась.

Подобное сообщение в тот же день поступило и в Шосткинский отдел полиции. За помощью обратился 46-летний местный житель, который также хотел приобрести авто, но на интернет сайте «RST». Найдя желаемое, он связался с продавцом по указанному в объявлении номеру и договорился о перечислении средств в качестве предоплаты. Однако после перечисления средств мобильный номер «продавца» перестал отвечать.

Сейчас работники полиции устанавливают местонахождение данных мошенников. И советуют ни в коем случае не перечислять деньги в качестве задатка или предоплаты лицам, подавшим частные объявления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.