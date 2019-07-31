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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06229

Фейковый работодатель обманул шосткинца на 17 тысяч

В Шосткинский отдел полиции поступило сообщение от 52-летнего местного жителя, который в поисках работы через Интернет потерял деньги.

Как стало известно, неизвестный под предлогом оказания работы через Интернет мошенническим путем завладел деньгами потерпевшего в сумме 17250 гривен.

Сейчас работники полиции устанавливают местонахождение мошенника. И советуют ни в коем случае не перечислять деньги в качестве задатка или предоплаты лицам, подавшим частные объявления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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