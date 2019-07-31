Фейковый работодатель обманул шосткинца на 17 тысяч

Как стало известно, неизвестный под предлогом оказания работы через Интернет мошенническим путем завладел деньгами потерпевшего в сумме 17250 гривен.
Сейчас работники полиции устанавливают местонахождение мошенника. И советуют ни в коем случае не перечислять деньги в качестве задатка или предоплаты лицам, подавшим частные объявления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В первом случае злоумышленник действовал под видом сотрудника киберполиции, в другом - работника банка....
Доверившись телефонному собеседнику, который назвался представителем службы безопасности банка, женщина выполнила все предложенные иим операции и... потеряла почти 5000 гривен....
Роменское и Ахтырское управления ГУ ГФС в Сумской области сообщает, что участились случаи, когда от имени руководства и работников управлений...
Доверившись телефонному собеседнику, который назвался работником киберполиции жительница Лебедина рассказала ему конфиденциальную информацию по своей банковской карте и собственноручно перечислила...
Житель Шосткинского района перечислил за понравившийся квадроцикл 4000 гривен в качестве предоплаты....