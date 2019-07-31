Фейковый работодатель обманул шосткинца на 17 тысяч В Шосткинский отдел полиции поступило сообщение от 52-летнего местного жителя, который в поисках работы через Интернет потерял деньги.

Как стало известно, неизвестный под предлогом оказания работы через Интернет мошенническим путем завладел деньгами потерпевшего в сумме 17250 гривен. Сейчас работники полиции устанавливают местонахождение мошенника. И советуют ни в коем случае не перечислять деньги в качестве задатка или предоплаты лицам, подавшим частные объявления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.