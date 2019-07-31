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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30300

Завтра «Альянс» сыграет в кубке Украины

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе липоводолинский «Альянс» стартует в кубке Украины с домашней игры.

Игра первого предварительного раунда кубка Украины по футболу против ФК «Ужгород» пройдет 20 августа на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00.

ФК «Ужгород» выступает в группе А второй лиги. После четырех туров у команды 4 очка и 7-ое место (из 11 команд). У наших 2 очка (после трех игр) и 7-ое место (тоже из 11 команд).

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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