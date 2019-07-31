Завтра «Альянс» сыграет в кубке Украины

Игра первого предварительного раунда кубка Украины по футболу против ФК «Ужгород» пройдет 20 августа на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00.
ФК «Ужгород» выступает в группе А второй лиги. После четырех туров у команды 4 очка и 7-ое место (из 11 команд). У наших 2 очка (после трех игр) и 7-ое место (тоже из 11 команд).
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