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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48219

В Сумах городскую галерею закрыли на ремонт

Сумская городская галерея всегда стремится быть лучшим местом для отдыха и источником вдохновения для сумчан и гостей города.

Чтобы сделать помещение еще более привлекательным и более комфортным, ее временно закрывают на ремонт.

Ждите яркие выставки и интересные события в уже обновленной галерее с 3 сентября.

Досуг Ремонт Сумская городская галерея
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Сумскую городскую галерею затапливает снизу, а кирпичи падают сверху
06.08.2019 10:06

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Депутат Сумского горсовета Юлия Левченко сегодня, 6 августа, на сессии Сумского городского совета зачитала два депутатских запроса относительно здания по...

Сумчан запрошують на кіно про «Донбас»
18.04.2019 17:23

Сумчан запрошують на кіно про «Донбас»

20 квітня у міській галереї в рамках фестивалю «Нове українське кіно» пройде показ фільму-драми «Донбас»...

Сумчан приглашают на вечер классической музыки
11.12.2018 16:57

Сумчан приглашают на вечер классической музыки

12 декабря в Сумской городской галерее пройдет выступление сумских музыкантов....

Сумской ЗАГС переезжает
25.10.2018 18:10

Сумской ЗАГС переезжает

По техническим причинам сумской городской ЗАГС с завтрашнего дня временно будет осуществлять свою деятельность в помещении КУ «Агенция промоции «Сумы»....

Сумчан приглашают на фотовыставку
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Сумчан приглашают на фотовыставку

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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