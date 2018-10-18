В Сумах городскую галерею закрыли на ремонт

Чтобы сделать помещение еще более привлекательным и более комфортным, ее временно закрывают на ремонт.
Ждите яркие выставки и интересные события в уже обновленной галерее с 3 сентября.
Депутат Сумского горсовета Юлия Левченко сегодня, 6 августа, на сессии Сумского городского совета зачитала два депутатских запроса относительно здания по...
20 квітня у міській галереї в рамках фестивалю «Нове українське кіно» пройде показ фільму-драми «Донбас»...
12 декабря в Сумской городской галерее пройдет выступление сумских музыкантов....
По техническим причинам сумской городской ЗАГС с завтрашнего дня временно будет осуществлять свою деятельность в помещении КУ «Агенция промоции «Сумы»....
19 октября в 17:00 в помещении городской галереи состоится открытие выставки сумской фотохудожницы Натальи Говорухиной....