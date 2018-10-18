В Сумах городскую галерею закрыли на ремонт Сумская городская галерея всегда стремится быть лучшим местом для отдыха и источником вдохновения для сумчан и гостей города.

Чтобы сделать помещение еще более привлекательным и более комфортным, ее временно закрывают на ремонт.

Ждите яркие выставки и интересные события в уже обновленной галерее с 3 сентября.