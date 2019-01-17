И.о. губернатора Сумщины просит созвать внеочередную сессию облсовета из-за онкодиспансера Ирина Купрейчик инициирует созыв внеочередной сессии областного совета для ускорения капитального ремонта онкодиспансера.

Во время инспектирования Сумского областного онкологического диспансера временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации обратилась к депутатам областного совета с предложением пересмотреть предыдущее решение сессии о поручении разработки проектно-сметной документации управлению имуществом областного совета.

«Почти месяц назад областной совет принял решение о начале подготовительных работ по капитальному ремонту онкодиспансера и поручил эту работу управлению имуществом Сумского областного совета. Прошел месяц. Но за это время не было сделано ничего, - отметила Ирина Купрейчик. - За этот месяц в области умерло почти 150 человек, и опосредованная вина в том, что они не получили медицинскую помощь в полном объеме, лежит на нас с вами».

Чиновница сообщила, что полтора месяца назад она посетила Чернигов, где создан за небольшой срок - всего за 9 месяцев, современный онкоцентр. Управление капитального строительства облгосадминистрации имеет возможность очень быстро, в течение одного месяца, изготовить проектно-сметную документацию. И уже в сентябре этот проект можно было бы подать на финансирование за счет госбюджета. Но депутаты областного совета решили иначе.

Также на сегодня остаются невыполненными предыдущие решения областного совета о предоставлении онкологической помощи в области, в частности так и не началось строительство хирургического корпуса онкодиспансера, не запланировано приобретение линейного ускорителя и т.п.

В связи с тем, что ситуация с лечением онкобольных в области является критической и ставит под угрозу жизни людей, она воспользовалась своим правом на инициирование созыва внеочередной сессии Сумского областного совета в ближайшее время для решения вопроса о пересмотре этого решения областного совета.

«Ошибка, которую мы с вами допустили, должна быть исправлена как можно быстрее. Я обращаюсь к руководству Сумского областного совета с предложением прекратить играть в политические игры, не идти в это время в отпуск, на больничные, а в ближайшее время созвать и провести внеочередную сессию Сумского областного совета, - отметила Ирина Купрейчик. - Наш святой долг сделать все возможное, чтобы помочь людям, которые попали в такую страшную беду».