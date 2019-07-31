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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33317

На Сумщине пожарные тушили сеновал

18 августа в 18:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Мичурина в пгт Краснополье.

О пожаре сообщил владелец, который увидел огонь на сеновале. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 11-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен сеновал по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный дровник, хозяйственную постройку, и жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось в заправлять от естественного водоема, расположенного на расстоянии 2 км от очага пожара.

Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 19:08 возгорание локализовали, а в 21:22 - потратив на тушение 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего к тушению были привлечены 1 единица техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Краснополье Пожар
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