На Сумщине пожарные тушили сеновал

О пожаре сообщил владелец, который увидел огонь на сеновале. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 11-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен сеновал по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный дровник, хозяйственную постройку, и жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось в заправлять от естественного водоема, расположенного на расстоянии 2 км от очага пожара.
Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 19:08 возгорание локализовали, а в 21:22 - потратив на тушение 10 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего к тушению были привлечены 1 единица техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня, 19 августа, около 17:30 троллейбус №8 «26 школа - Аэропорт» задымился, направляясь к ЦУМу....
Одесская полиция назвала имена пострадавших при пожаре в гостинице «Токио Стар»....
Спасатели предотвратили масштабный пожар в гаражном кооперативе....
Спасатели провели тактико-специальные учения по тушению условного пожара резервуаров с нефтепродуктами....
8 августа в 15:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Шевченко в...