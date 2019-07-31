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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30206

В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками

В «Конотопском исправительном центре (№130)» предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

18 августа благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Конотопский исправительный центр (№130)», была пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

В 9:20, в комнате для проведения обыска, расположенной на КПП учреждения по пропуску людей, сотрудниками исправительного центра был проведен личный обыск осужденного Т., 1989 года рождения, который вернулся из Конотопской ЦРБ, где проходил курс лечения по программе заместительной поддерживающей терапии больных опиоидной зависимостью. В ходе проведения обыска в правом кармане осужденного Т. был обнаружен сверток купюры номиналом одна гривна, в которой находилось вещество белого цвета неизвестного происхождения.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Право Конотопский исправительный центр Наркотики
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