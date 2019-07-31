Случайное знакомство закончилось для жителя Ромен разбойным нападением

В дежурную часть Роменского отдела полиции обратился 51-летний местный житель и сообщил, что его новый приятель избил и отобрал банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 12000 гривен. Как удалось выяснить полицейским во время разговора с потерпевшим, познакомились мужчины за рюмкой водки. Пострадавший пригласил нового друга к себе домой. По дороге он купил продукты в магазине, рассчитавшись с ним банковской карточкой. Пожалуй, именно эта карта и привлекла внимание его нового знакомого, ведь ее он потребовал у хозяина, когда они остались в доме наедине. Сначала бил, а потом под угрозой ножа выспросил ее код. В местной больнице, куда обратился пострадавший, медики диагностировали у него травмы головы, конечностей и туловища. По приметам, предоставленными заявителем, полицейские принятыми оперативными мерами установили нападавшего.
«Им оказался 36-летний житель Липоводолинского района, который временно проживает в Ромнах. Мужчина признался в содеянном, объяснив, что пошел на преступление, потому что нужны были деньги. 12000 гривен, которые он снял с чужой карточки успел потратить, - сообщил Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции, - Кстати, в свое время злоумышленник уже отбывал наказание за совершение краж».
Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На территории Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Ромнах заработал фонтан....
Им оказался ранее судимый местный житель. Металлические люки он побил на куски и в дальнейшем планировал сдать, как металлолом....
В Ромнах, благодаря установленным камерам видеонаблюдения, полиция разоблачила злоумышленника, который похитил деньги из киоска, куда зашел купить поесть....
По подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 «Разбойное нападение» Уголовного кодекса Украины, Роменским отделом полиции разыскивается...
В течение последних суток двое жителей города Ромны стали жертвами мошенников, пытаясь приобрести товары через Интернет....