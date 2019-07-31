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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02410

Случайное знакомство закончилось для жителя Ромен разбойным нападением

51-летний житель Ромен пригласил нового знакомого в свой дом, а тот «отблагодарил» - избил и отобрал личные вещи.

В дежурную часть Роменского отдела полиции обратился 51-летний местный житель и сообщил, что его новый приятель избил и отобрал банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 12000 гривен. Как удалось выяснить полицейским во время разговора с потерпевшим, познакомились мужчины за рюмкой водки. Пострадавший пригласил нового друга к себе домой. По дороге он купил продукты в магазине, рассчитавшись с ним банковской карточкой. Пожалуй, именно эта карта и привлекла внимание его нового знакомого, ведь ее он потребовал у хозяина, когда они остались в доме наедине. Сначала бил, а потом под угрозой ножа выспросил ее код. В местной больнице, куда обратился пострадавший, медики диагностировали у него травмы головы, конечностей и туловища. По приметам, предоставленными заявителем, полицейские принятыми оперативными мерами установили нападавшего.

«Им оказался 36-летний житель Липоводолинского района, который временно проживает в Ромнах. Мужчина признался в содеянном, объяснив, что пошел на преступление, потому что нужны были деньги. 12000 гривен, которые он снял с чужой карточки успел потратить, - сообщил Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции, - Кстати, в свое время злоумышленник уже отбывал наказание за совершение краж».

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Наказанием за содеянное может стать лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой Ромны
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