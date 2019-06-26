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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Гоструда: в Сумском детском парке опасно

Гоструда установила опасность в Сумском детском парке «Сказка».

С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Сумского городского детского парка «Сказка» Управлением Гоструда в Сумской области было проведено превентивное мероприятие с участием руководителей парка и предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере организации и эксплуатации аттракционов на его территории. При визуальном осмотре установлено ряд грубых нарушений по охране труда, представляющих опасность жизни и здоровью людей.

В мероприятии приняли участие руководители всех структурных подразделений Управления Гоструда в Сумской области, специализирующихся на вопросах охраны труда.

Прежде всего, следует заметить на аварийном техническом состоянии кирпичных зданий «Дворец-башня», в которых, например, полуразрушенные балконы с неограниченным доступом к опасным участкам. То есть дети, поднявшись на такие балконы, рискуют упасть с высоты.

Также в торговых точках на территории парка обнаружено оборудование, работающее под давлением более 0,05 МПа и эксплуатируется субъектами хозяйствования без наличия у них никаких разрешительных документов, что представляет риск наступления несчастного случая. Везде опасная электропроводка, закрепленная на деревьях и в некоторых местах вообще оголенная.

Специалисты Гоструда обратили внимание предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории парка, а также руководства парка на выявленные грубые нарушения требований охраны труда. Они несут угрозу жизни и здоровью людей, что свидетельствует об абсолютной халатности субъектов хозяйствования, а, следовательно, требуют немедленного устранения, на этом отметили представители государственного органа.

На ряду с вопросами безопасности труда специалисты отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов Управление проинформировало участников встречи о порядке оформления трудовых договоров с работниками. Предприниматели и работники парка получили информацию о преимуществах официального трудоустройства, минимальные государственные гарантии, социальная защита и т.п.

Также параллельно с превентивной мерой работники Управления Гоструда в Сумской области провели внеплановую проверку одного из ЧП, обеспечивающего эксплуатацию некоторых аттракционов в парке, в части выполнение предписания Гоструда по результатам предварительно проведенного планового мероприятия государственного контроля. Установлено невыполнение требований государственных инспекторов, пренебрежение законодательством по охране труда. Учитывая указанное, предпринимателю запрещено выполнение работ повышенной опасности. ФЛП не имеет права допускать к таким работам работников, в том числе должностных лиц, не прошедших обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда. В частности, речь идет о механике и слесаре-ремонтнике и осуществлении технического обслуживания аттракционной техники на высоте более 1,3 метра.

В мероприятиях приняли участие руководители и главные государственные инспекторы отдела надзора в строительстве, котлонадзоре, на транспорте и связи, отдела надзора на производстве и на объектах повышенной опасности, отдела надзора в машиностроении и энергетике, отдела надзора в АПК и СКС, сектор государственного контроля и надзора в сфере трудовых отношений отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов Управление Гоструда в Сумской области, а также представители субъектов хозяйствования КП «Сумыкоммунинвест», ФЛП Ляшенко О.В., ФЛП Курбет, ФЛП Сухинин Александр, ФЛП Поцелуева, ФЛП Сухинина Елена, сообщает пресс-служюа ведомства.

Право Детский парк Управление гоструда в Сумской области
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