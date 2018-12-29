В Сумах задержали радикала, который готовил теракт Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области по подозрению в незаконном обращении с боеприпасами и вербовке лица в целях совершения террористического акта задержан 19-летний сумчанин.

Предварительно установлено, что молодой человек входит в состав радикально настроенной молодежной группировки. Более того, именно 19-летний юноша вместе со своим 20-летним товарищем систематически проводили с участниками группировки занятия, направленные на получение необходимых навыков, в частности обращения с оружием, боевыми припасами и т.п. В то же время задокументировано, как молодой человек уговаривал другое лицо совершить террористический акт.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства юноши сегодня, 19 августа, обнаружено и изъято, согласно заключению специалистов, гранату Ф-1. По месту жительства его товарища в с. Подопригоры Лебединского района изъяты предметы, похожие на боеприпасы и взрывчатые вещества.

Сейчас юноши задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-4 (содействие совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Досудебное следствие продолжается, в ходе которого другим фигурантам производства также будет дана правовая оценка.

Примечательно, что этот юноша уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Именно он 10 мая 2015 года во время словесного конфликта с двумя случайными прохожими нанес один удар в область грудной клетки 22-летнему А. и два удара в брюшную полость и в область грудной клетки 27-летнему К. Первого без сознания медики госпитализировали в реанимацию. Его товарищ умер на операционном столе. Несмотря на то, что прокуратура настаивала на 15 годах заключения для юноши, приговором Заречного районного суда г. Сумы его оправдали. Апелляционный суд отменил это решение, пока продолжается новое судебное рассмотрение, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.