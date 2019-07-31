В Сумах на ходу задымился троллейбус: водитель ничего не заметил (обновлено) Сегодня, 19 августа, около 17:30 троллейбус №8 «26 школа - Аэропорт» задымился, направляясь к ЦУМу.

Это заметил прохожий, который и обратил внимание водителя, чтобы тот остановился. Пассажиры быстро покинули транспорт, никто не пострадал, пишет 0542.ua.

На место происшествия были вызваны пожарные. Приехали три машины, однако их помощь не понадобилась.

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», это не была чрезвычайна ситуация. Обгорел высоковольтный провод на штанге. Никто не пострадал. Вызвали тягач, при помощи которого неполадку устранили за 15 минут, троллейбус и дальше работает на линии.