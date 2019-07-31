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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4580

Сумские копы оперативно нашли пьяного водителя, который совершил ДТП и скрылся (видео)

Вечером патрульные получили сообщение о совершении ДТП на улице Ильинской.

Владелец автомобиля Opel Astra, который находился на месте происшествия, рассказал патрульным, что, возвращаясь к своему транспортному средству, услышал срабатывание сигнализации. Когда он вышел на улицу, то увидел повреждения на своем авто, которые были характерны для ДТП. Другого участника аварии на месте уже не было. Поэтому, понимая, что автопроисшествие произошло в течение нескольких минут, он, не теряя времени, вызвал патрульных.

Инспекторы сразу же начали искать вероятных свидетелей происшествия. Поиски дали свои результаты, ведь один из жильцов дома рядом рассказал, что слышал характерный для ДТП звук, а также видел автомобиль, который, вероятно, причастен к ДТП. Через 20 минут водителя-беглеца уже вернули на место ДТП.

Им оказался 27-летний сумчанин. Он имел признаки алкогольного опьянения. Гражданин пояснил, что на эмоциях поехал домой, где выпил пива. Освидетельствование на состояние опьянения показал 1,47 промилле, что более чем в 7 раз превышает допустимую норму.

Водитель получил от патрульных административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ч. 4 ст. 130 (употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра) КоАП.

Патрульные напоминают об ответственности за совершенные правонарушения:

- ст. 124 КУоАП: штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года;

- ст. 122-4 КУоАП: штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток;

- ч. 4 ст. 130 КУоАП: штраф в размере 20 400 гривен или административный арест на срок пятнадцать суток, с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

Право Дтп
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