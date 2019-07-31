Ранивший человека в ахтырском кафе оказался полицейским (видео)

По предварительной информации:
- старший офицер охраны УГО в кафе г. Ахтырка Сумской области во время конфликта выстрелил из пистолета «ПМТ»;
- он совершил несколько выстрелов вверх и один - в сторону потерпевшего, в результате чего тот получил огнестрельное ранение надключичной области;
- после этого старший офицер охраны быстро покинул место конфликта на автомобиле;
- впоследствии сотрудники управления патрульной полиции Сумской области остановили его автомобиль, а следственно-оперативная группа задержала правоохранителя в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГБР.
Старшему офицеру Управления государственной охраны сообщено о подозрении.
Квалификация: хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного оружия с (по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
Планируется: избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Сумского гарнизона.
Санкция статьи: в случае доказательства вины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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