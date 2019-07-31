Ранивший человека в ахтырском кафе оказался полицейским (видео) Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, выясняют обстоятельства стрельбы в городе Ахтырка с участием офицера Управления Государственной охраны, во время которой другой человек получил ранения.

По предварительной информации:

- старший офицер охраны УГО в кафе г. Ахтырка Сумской области во время конфликта выстрелил из пистолета «ПМТ»;

- он совершил несколько выстрелов вверх и один - в сторону потерпевшего, в результате чего тот получил огнестрельное ранение надключичной области;

- после этого старший офицер охраны быстро покинул место конфликта на автомобиле;

- впоследствии сотрудники управления патрульной полиции Сумской области остановили его автомобиль, а следственно-оперативная группа задержала правоохранителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГБР.

Старшему офицеру Управления государственной охраны сообщено о подозрении.

Квалификация: хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного оружия с (по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Планируется: избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Сумского гарнизона.

Санкция статьи: в случае доказательства вины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.