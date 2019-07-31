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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39286

Пьяному водителю из Ахтырки грозит лишение прав на 10 лет

Подвыпившего водителя, лишенного права управления, остановили патрульные в Ахтырке.

Патрулируя автодорогу национального значения Н-12 «Сумы-Полтава», в городе Ахтырка за нарушение ПДД инспекторы остановили легковой Lada Priora.

За рулем находился 35-летний местный житель, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Водительского удостоверения гражданин не имел, ведь был его лишен за езду в аналогичном состоянии.

В присутствии двух свидетелей он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, как с помощью алкотестера, так и в медицинском учреждении.

К тому же, выяснилось, что это уже третий случай поездок в таком состоянии в течение одного года. Поэтому, на мужчину инспекторы составили административные материалы по ч. 4 ст. 126 (управление лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП и ч. 3 ст. 130 (действия совершены лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КоАП.

Напомним об ответственности:

- ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП - штраф в размере 510 гривен;

- ч. 3 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КоАП - штраф в размере 40 800 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 10 лет.

Право Ахтырка Без прав Пьяный за рулем
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