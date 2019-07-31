У кого из сумчан и почему сегодня сухие краны «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Интернационалистов, 22, ул. Ивана Сирко, 29 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ивана Сирко, 23 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Ремесленная, 25 (замена крана горячей воды в квартире), ул. Котляревского, 2/7 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Шевченко, 2 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Засумская, 12А (замена кранов холодной и горячей воды в квартире).