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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47235

У кого из сумчан и почему сегодня сухие краны

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Интернационалистов, 22, ул. Ивана Сирко, 29 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ивана Сирко, 23 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Ремесленная, 25 (замена крана горячей воды в квартире), ул. Котляревского, 2/7 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Шевченко, 2 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Засумская, 12А (замена кранов холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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