Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:01473

Сумчане предлагают президенту провести открытый конкурс на должность главы Сумской ОГА

Петицию «Открытый конкурс на должность главы Сумской ОГА» на сайте президента Украины инициировал сумчанин Максим Корниенко.

«Сделаем их вместе?

Вспомним, как в собственной предвыборной программе кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский рассказывал нам о стране своей мечты, «где основанием для назначения на должность является ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей».

Мы как представители общественности Сумщины требуем открытого конкурса на назначение главы Сумской областной государственной администрации, а также других представителей президента на местах.

Пример с фейсбук-обсуждением кандидатов на должность главы Львовской ОГА пока является единственной попыткой демонстрации обещанного народовластия, хоть его и никак нельзя назвать конкурсом.

Пришло время перемен.

Вступив на пост, гарант Конституции получил максимальные полномочия для выполнения предоставленных своим избирателям обещаний.

И не только из-за рекордной поддержки населения и практически уже сложившегося парламентского монобольшинства... Как известно телезрителям, наш президент в дополнение ко всем своим добродетелей является еще и хорошим танцором, поэтому ничего ему не должно мешать.

Кандидат мечтает - президент действует!

ИЗМЕНИМ УКРАИНУ ВМЕСТЕ!», - пишет автор петиции от имени Сумской платформы реформ.

Подписать петицию можно здесь.

Политика Глава ОГА Петиция
view counter

По тематике

16.08.2019 16:55

Сумчане голосуют за лежачих полицейских на Театральной площади

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка лежачих полицейских на проезжей части вдоль новой пешеходной зоны на Театральной площади»....

Мэр Сум согласился, что евродворы мешают ливневой канализации
14.08.2019 13:00

Мэр Сум согласился, что евродворы мешают ливневой канализации

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт ливневой канализации»....

Сумчане просят обезопасить городской парк
14.08.2019 12:14

Сумчане просят обезопасить городской парк

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасный парк культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба».... 1

09.08.2019 09:15

Сумчане собирают подписи за реконструкцию теплосетей

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Реконструкция теплосетей»....

08.08.2019 17:42

Сумчани збирають підписи за Сквер Гідності замість торгового центру на Соборній

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Влаштувати громадський Сквер Гідності замість сумнівно звісного будівництва приватного ТРЦ навпроти Спасо-Преображенського собору в м....

Новости

Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
Вчера 11:15
На Сумщине готовили теракт на «Квартал фесте»
Сегодня 12:21
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего мужчину
Сегодня 12:06
Сумские пограничники не позволили вывезти с Украины Пушкина и Лермонтова
Сегодня 11:37
Глуховские депутаты не захотели снимать мэра Мишеля
Сегодня 11:32
Сумские фискалы навели шороху на Закарпатье
Сегодня 11:21
Сумчане предлагают президенту провести открытый конкурс на должность главы Сумской ОГА
Сегодня 11:01
У кого из сумчан и почему сегодня сухие краны
Сегодня 10:47
Пьяному водителю из Ахтырки грозит лишение прав на 10 лет
Сегодня 10:39
Сумские копы оперативно нашли пьяного водителя, который совершил ДТП и скрылся (видео)
Сегодня 09:45
На Сумщине насчитали 14 тысяч безработных
Сегодня 09:05
В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками
Сегодня 08:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.