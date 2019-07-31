Сумчане предлагают президенту провести открытый конкурс на должность главы Сумской ОГА

«Сделаем их вместе?
Вспомним, как в собственной предвыборной программе кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский рассказывал нам о стране своей мечты, «где основанием для назначения на должность является ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей».
Мы как представители общественности Сумщины требуем открытого конкурса на назначение главы Сумской областной государственной администрации, а также других представителей президента на местах.
Пример с фейсбук-обсуждением кандидатов на должность главы Львовской ОГА пока является единственной попыткой демонстрации обещанного народовластия, хоть его и никак нельзя назвать конкурсом.
Пришло время перемен.
Вступив на пост, гарант Конституции получил максимальные полномочия для выполнения предоставленных своим избирателям обещаний.
И не только из-за рекордной поддержки населения и практически уже сложившегося парламентского монобольшинства... Как известно телезрителям, наш президент в дополнение ко всем своим добродетелей является еще и хорошим танцором, поэтому ничего ему не должно мешать.
Кандидат мечтает - президент действует!
ИЗМЕНИМ УКРАИНУ ВМЕСТЕ!», - пишет автор петиции от имени Сумской платформы реформ.
Подписать петицию можно здесь.
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