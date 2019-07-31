Сумчане предлагают президенту провести открытый конкурс на должность главы Сумской ОГА Петицию «Открытый конкурс на должность главы Сумской ОГА» на сайте президента Украины инициировал сумчанин Максим Корниенко.

«Сделаем их вместе?

Вспомним, как в собственной предвыборной программе кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский рассказывал нам о стране своей мечты, «где основанием для назначения на должность является ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей».

Мы как представители общественности Сумщины требуем открытого конкурса на назначение главы Сумской областной государственной администрации, а также других представителей президента на местах.

Пример с фейсбук-обсуждением кандидатов на должность главы Львовской ОГА пока является единственной попыткой демонстрации обещанного народовластия, хоть его и никак нельзя назвать конкурсом.

Пришло время перемен.

Вступив на пост, гарант Конституции получил максимальные полномочия для выполнения предоставленных своим избирателям обещаний.

И не только из-за рекордной поддержки населения и практически уже сложившегося парламентского монобольшинства... Как известно телезрителям, наш президент в дополнение ко всем своим добродетелей является еще и хорошим танцором, поэтому ничего ему не должно мешать.

Кандидат мечтает - президент действует!

ИЗМЕНИМ УКРАИНУ ВМЕСТЕ!», - пишет автор петиции от имени Сумской платформы реформ.

Подписать петицию можно здесь.