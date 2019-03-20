Сумские фискалы навели шороху на Закарпатье Специалисты ГФС Сумщины обнаружили центр минимизации таможенных платежей на Закарпатье.

Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекратили в Закарпатье деятельность центра минимизации таможенных платежей.

В рамках проведения операций «Рубеж», «Бастион» и расследование уголовного производства по ч.4 ст.27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины (соучастие в фиктивном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах) установлена группа жителей Закарпатья, в т.ч. областного центра, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте в Украину из Европы и Китая различных групп товаров.

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий-нерезидентов. Получив заказ на импорт определенного вида товара по заниженной таможенной стоимости от «клиентов» (реально действующих предприятий), фигуранты заключали между подконтрольными импортерами и нерезидентами контракты на поставку. При этом, в документы, необходимые для растаможивания товаров, вносились заведомо ложные сведения о стоимости товаров, их весе, что позволяло снизить таможенную стоимость и, соответственно, - таможенные платежи.

Импортированные таким образом товары передавались заказчикам услуг, которые реализовывали их за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. При этом, документально реализации товара отражали в адрес других подконтрольных компаний, формируя незаконный налоговый кредит по НДС, который в дальнейшем продавался реальным субъектам хозяйствования.

Общий объем импортных операций, проведенных через подконтрольные предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил около 200 млн гривен.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Ужгорода и Закарпатской области. По результатам обысков из незаконного оборота изъято 54 печати и штампы подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности (резидентов / нерезидентов) и поддельные печати и штампы государственных органов стран ЕС и Украины, а также наличные в эквиваленте 250 тыс. гривен. Также незаполненные бланки CMR (международных товарно-транспортных накладных) с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, в т.ч. контракты, заполненные от имени предприятий-нерезидентов с отпечатками их печатей, чистые листы с оттисками печатей предприятий-нерезидентов, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства незаконной деятельности, и мобильные телефоны, которые использовали фигуранты.

Продолжается следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.