Глуховские депутаты не захотели снимать мэра Мишеля

Однако она в очередной раз не состоялась из-за отсутствия кворума. Зарегистрировались 14 депутатов. Остальные проигнорировали принятие бюджета, преобразование больницы, выплату социальных пособий многодетным и онкобольным.
На рассмотрение депутатов выносился также вопрос добровольного прекращения полномочий Глуховского городского головы, сообщили в Глуховском горсовета.
15 августа около полуночи в Глухове произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом....
О новых знакомых рассказала на своей странице в Фейсбуке глуховчанка Татьяна Михайлик.... 1
Глухівчани вкотре просять владу звернути увагу на забруднені птахами пам’ятники в центрі туристичного міста....
6 августа в 23:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Полесская в...
Одинокого десятилетнего мальчика работники полиции увидели на автовокзале около двенадцати часов ночи....