Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32310

Глуховские депутаты не захотели снимать мэра Мишеля

Сегодня, 20 августа, в Глухове должна была состояться сессия городского совета.

Однако она в очередной раз не состоялась из-за отсутствия кворума. Зарегистрировались 14 депутатов. Остальные проигнорировали принятие бюджета, преобразование больницы, выплату социальных пособий многодетным и онкобольным.

На рассмотрение депутатов выносился также вопрос добровольного прекращения полномочий Глуховского городского головы, сообщили в Глуховском горсовета.

Политика Глухов Глуховский горсовет Мишель Терещенко Отставка мэра
view counter

По тематике

В центре Глухова произошла смертельная авария
16.08.2019 14:32

В центре Глухова произошла смертельная авария

15 августа около полуночи в Глухове произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом....

В Глухове остановились путешественники из Германии на раритетном доме на колесах
16.08.2019 12:44

В Глухове остановились путешественники из Германии на раритетном доме на колесах

О новых знакомых рассказала на своей странице в Фейсбуке глуховчанка Татьяна Михайлик.... 1

У Глухові пам’ятники Березовському та Бортнянському потерпають від голубиного посліду: мити нікому
14.08.2019 12:20

У Глухові пам’ятники Березовському та Бортнянському потерпають від голубиного посліду: мити нікому

Глухівчани вкотре просять владу звернути увагу на забруднені птахами пам’ятники в центрі туристичного міста....

07.08.2019 17:27

В Глухове спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе

6 августа в 23:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Полесская в...

Глуховская полиция разыскивает мать малолетнего ребенка, которого нашли на вокзале
05.08.2019 12:40

Глуховская полиция разыскивает мать малолетнего ребенка, которого нашли на вокзале

Одинокого десятилетнего мальчика работники полиции увидели на автовокзале около двенадцати часов ночи....

Новости

Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
Вчера 11:15
На Сумщине готовили теракт на «Квартал фесте»
Сегодня 12:21
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего мужчину
Сегодня 12:06
Сумские пограничники не позволили вывезти с Украины Пушкина и Лермонтова
Сегодня 11:37
Глуховские депутаты не захотели снимать мэра Мишеля
Сегодня 11:32
Сумские фискалы навели шороху на Закарпатье
Сегодня 11:21
Сумчане предлагают президенту провести открытый конкурс на должность главы Сумской ОГА
Сегодня 11:01
У кого из сумчан и почему сегодня сухие краны
Сегодня 10:47
Пьяному водителю из Ахтырки грозит лишение прав на 10 лет
Сегодня 10:39
Сумские копы оперативно нашли пьяного водителя, который совершил ДТП и скрылся (видео)
Сегодня 09:45
На Сумщине насчитали 14 тысяч безработных
Сегодня 09:05
В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками
Сегодня 08:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.