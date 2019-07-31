Глуховские депутаты не захотели снимать мэра Мишеля Сегодня, 20 августа, в Глухове должна была состояться сессия городского совета.

Однако она в очередной раз не состоялась из-за отсутствия кворума. Зарегистрировались 14 депутатов. Остальные проигнорировали принятие бюджета, преобразование больницы, выплату социальных пособий многодетным и онкобольным.

На рассмотрение депутатов выносился также вопрос добровольного прекращения полномочий Глуховского городского головы, сообщили в Глуховском горсовета.