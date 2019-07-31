Сумские пограничники не позволили вывезти с Украины Пушкина и Лермонтова Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили старинные книги.

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл автомобиль марки «Ниссан». На нем в Россию направлялся гражданин РФ 1968 года рождения. Осматривая транспортное средство, правоохранители обнаружили в нем две старинные книги: «А.Пушкин. Сочинения» 1935 года издания и «Сочинения М.Ю. Лермонтова» 1891 года издания.

Предметы, которые, возможно, представляют культурно-историческую ценность, переданы сотрудникам ГФС. Продолжается экспертиза, сообщает госпогранслужба.