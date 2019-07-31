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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37226

Сумские пограничники не позволили вывезти с Украины Пушкина и Лермонтова

Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили старинные книги.

В пункт пропуска «Бачевск» прибыл автомобиль марки «Ниссан». На нем в Россию направлялся гражданин РФ 1968 года рождения. Осматривая транспортное средство, правоохранители обнаружили в нем две старинные книги: «А.Пушкин. Сочинения» 1935 года издания и «Сочинения М.Ю. Лермонтова» 1891 года издания.

Предметы, которые, возможно, представляют культурно-историческую ценность, переданы сотрудникам ГФС. Продолжается экспертиза, сообщает госпогранслужба.

Право Книги Пограничники Раритет
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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