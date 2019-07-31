В Тростянце ремонтируют коммунальную гостиницу Поток туристов летом в отеле «Элегия», расположенном в Тростянце по ул. Заводской, ежегодно растет.

«Фестивальное лето-2019 - это для отеля около две тысячи туристов, кроме того, несколько раз в год проживающих в гостинице биатлонисты и их тренеры», - рассказывает Юлия Шереверя, руководитель ДП «Элегия» КП «Тростянецкое ЖЭУ», и добавляет, что именно для спортсменов в гостинице осуществляется капремонт четвертого этажа.

Сейчас отель рассчитан на сто человек, а после завершения капремонта сможет принять 130 Ремонтные работы уже выходят на финишную прямую. К приему новых туристов осенью будет полностью подготовлено 10 современных комнат отдыха, из которых две категории «люкс». Уже произведена замена окон, водопроводных и канализационных сетей, сейчас идут внутренние отделочные работы. Для удобства туристов оборудованы санитарную зону общего пользования - туалеты, душ, рукомойники, сообщили в Тростянецком горсовете.