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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29216

В Тростянце ремонтируют коммунальную гостиницу

Поток туристов летом в отеле «Элегия», расположенном в Тростянце по ул. Заводской, ежегодно растет.

«Фестивальное лето-2019 - это для отеля около две тысячи туристов, кроме того, несколько раз в год проживающих в гостинице биатлонисты и их тренеры», - рассказывает Юлия Шереверя, руководитель ДП «Элегия» КП «Тростянецкое ЖЭУ», и добавляет, что именно для спортсменов в гостинице осуществляется капремонт четвертого этажа.

Сейчас отель рассчитан на сто человек, а после завершения капремонта сможет принять 130 Ремонтные работы уже выходят на финишную прямую. К приему новых туристов осенью будет полностью подготовлено 10 современных комнат отдыха, из которых две категории «люкс». Уже произведена замена окон, водопроводных и канализационных сетей, сейчас идут внутренние отделочные работы. Для удобства туристов оборудованы санитарную зону общего пользования - туалеты, душ, рукомойники, сообщили в Тростянецком горсовете.

Экономика Гостиница Тростянец
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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