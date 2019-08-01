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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37236

На Сумщине за решетку передали фарш с сюрпризом

19 августа в «Конотопском исправительном центре (№130)» предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов.

По факту первой попытки, в 11: 20 в комнате для проведения осмотра посылок и передач, расположенной на КПП учреждения по пропуску людей, сотрудниками оперативной группы было проведено осмотр передачи, которую гражданка Ж., 1993 года рождения пыталась передать своему мужу - осужденному Д., 1991 года рождения. В ходе проведения досмотра передачи, в мясном фарше, было обнаружено сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

По факту второй попытки, примерно в 15.30 возле административного здания сотрудниками оперативной группы и сотрудниками Конотопского отдела полиции задержали осужденного С., 1997 года рождения, который возвращался из Конотопской ЦРБ. В ходе проведения обыска в левом кармане шорт был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находились веточки зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожие на наркотическое вещество «каннабис».

По факту изъятия неизвестных веществ были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Право Конотопский исправительный центр Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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