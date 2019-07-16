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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:06144

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего мужчину

Житель села Березовка Великописаревского района Тютюн Виталий Андреевич, 1991 года рождения, ушел из дома утром 18 августа и до этого времени не появлялся.

На вид разыскиваемому 25-30 лет, рост около 160-175 см, среднего телосложения. Лицо круглое, имеет темные волосы, карие глаза. Особые приметы: носит очки.

Был одет в джинсы синего цвета, черную кофту, серые кеды.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Виталия Тютюна сообщить в Великописаревское отделение полиции по адресу: пгт Великая Писаревка, ул. Независимости, 10 или по телефону (05457) 5-11-02, моб. 0503278734.

Заранее благодарим за сотрудничество, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Великописаревский район Пропал без вести
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