На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме 19 августа в 17:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Ломоносова в г. Ромны.

О пожаре сообщил владелец дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит кровля дома на площади до 30 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку и остальные жилого дома.

В 17:42 возгорание локализовали, а в 17:59 - потратив на тушение 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.