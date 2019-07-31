На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

О пожаре сообщил владелец дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горит кровля дома на площади до 30 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку и остальные жилого дома.
В 17:42 возгорание локализовали, а в 17:59 - потратив на тушение 5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 21 по 23 серпня на переважній території області очікується надзвичайна пожежна небезпека (найвищого...
Сегодня, 19 августа, около 17:30 троллейбус №8 «26 школа - Аэропорт» задымился, направляясь к ЦУМу....
51-летний житель Ромен пригласил нового знакомого в свой дом, а тот «отблагодарил» - избил и отобрал личные вещи....
18 августа в 18:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Мичурина в...
Одесская полиция назвала имена пострадавших при пожаре в гостинице «Токио Стар»....