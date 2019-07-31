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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:45249

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

19 августа в 17:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Ломоносова в г. Ромны.

О пожаре сообщил владелец дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит кровля дома на площади до 30 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку и остальные жилого дома.

В 17:42 возгорание локализовали, а в 17:59 - потратив на тушение 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар Ромны
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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