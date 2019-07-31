На Сумщине люди выкармливают аистенка (видео) В селе Пески Бурынского района люди кормят аистенка, который остался сам.

Все аисты, живущие в этих местах, уже улетели. Местные жители ловят для него рыбу и поднимают ее в гнездо, потому что аистенок не летает, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Местные жители рассказывают, что аистенку месяца 2-3, он не летает. Вильям Александрович живет в Песках на даче, рассказывает, что ловит рыбу целыми днями, поскольку сейчас он в отпуске.

Уильям Залога, дачник:

«Он уже ожил, уже становится на ноги. И уже знает, что мы его кормим, подходит к краю, например, видит, что я выхожу, подходит к краю и смотрит вниз».

До наступления холодов планируют снять аистенок со столба, где он будет жить потом - еще не решили. Местные жители рассказали, что это не первый случай, несколько лет назад выходили аиста и передали его на страусиную ферму.

Наталья Вигоняйло, жительница с.Пески:

«К нам всегда прилетают аисты, пары, и у них были маленькие аистята, но теперь исчезли. Остался один аист, и мы его кормим. Или бросили его, потому что был слабым, или где-то погибли - непонятно, и аистенок остался».

Валентина Черевищенко, жительница с.Пески:

«Я вижу, что уже две недели не прилетают старые аисты, думаю, наверно, бросили. Вижу, один слабый такой, ну и начали кормить».

Игорь Москаленко, житель с.Пески:

«Подумали, пошевелили мозгами, потому что птица умирает, и сделали такую шлыгу, по-нашему, по-простому сказать, и начали кормить. Рыбку ловим. А воды, конечно, не придумали еще, как подать ему. - Он без воды там? – Ну, конечно, рыба же - она сочная, с реки».

Сумской биолог Сергей Шевченко рассказал, что аисты - плотоядные птицы, лучше им давать небольшие кусочки мяса и куриные потроха:

«Если на зиму, то можно в курятник его, но они не выдерживают ниже 3, если в курятнике будет минусовая температура, то может и замерзнуть, его лучше помещать в коровник, с коровами, в коровнике всегда тепло. Ну, бывает и домой забирают, и они живут дома, у людей. Они очень привязываются. Весной их выпускают на вольные хлеба, они пасутся сами, но домой всегда приходят. Одичать они уже не смогут, может, научится летать, а в дикую природу уже не вернется, будет жить с людьми».