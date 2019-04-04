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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:03377

Зампрокурора Сумщины Маслюк не явился в суд

Сегодня, 20 августа, в связи с неявкой обвиняемого и его защитника, отложено рассмотрение дела по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

О причинах своей неявки суду оба не сообщили. Напомним: г-н Маслюк обвиняется в использовании заведомо подложного документа (листка нетрудоспособности) (ч.4 ст. 358 УК Украины).

Уголовное производство поступило в суд 12 марта 2019 года после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы Сумским апелляционным судом.

Право Сергей Маслюк
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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