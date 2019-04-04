Зампрокурора Сумщины Маслюк не явился в суд Сегодня, 20 августа, в связи с неявкой обвиняемого и его защитника, отложено рассмотрение дела по обвинению заместителя прокурора Сумской области Сергея Маслюка.

О причинах своей неявки суду оба не сообщили. Напомним: г-н Маслюк обвиняется в использовании заведомо подложного документа (листка нетрудоспособности) (ч.4 ст. 358 УК Украины). Уголовное производство поступило в суд 12 марта 2019 года после отмены приговора Заречного районного суда г. Сумы Сумским апелляционным судом.