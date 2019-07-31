Увага! На Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 21 по 23 серпня на переважній території області очікується надзвичайна пожежна небезпека (найвищого 5-го класу).

Щоб цей період минув без наслідків як для довкілля так і людей, треба бути максимально обережними у поводженні з вогнем. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.

Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожеж у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101»,повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.