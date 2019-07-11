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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15185

Рятувальники провели бесіду в лікувальному закладі

20 серпня в будівлі КНП СОР «Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» відбулась бесіда з працівниками лікувального закладу.

Основним питанням стало посилення профілактичної роботи по запобіганню пожеж в лікувальних закладах.

Працівники Сумського міського відділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій ознайомили присутніх з основними вимогами пожежної безпеки та наголосили, що на робочому місці особливу увагу треба приділяти електропроводці, побутовим приладам, засобам опалення, оскільки користування ними у неналежному стані може призвести до загорянь. Було навчено трудовий коллектиув правильній експлуатації та застосуванню первинних засобів пожежогасіння, а саме специфіці вуглекислотних вогнегасників.

Для більшої ефективності сприйняття даної інформації працівники Служби порятунку роздали представникам лікувального закладу відповідні тематичні пам'ятки.

Общество Спасатели
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