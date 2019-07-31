Сумчане просят власти начаться таки бороться с амброзией На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение: «Борьба с амброзией».

«Каждый год в с мая по сентябрь месяц наступает пик сезона аллергии. Это связано с цветением амброзии.

Aмбpoзия — злoвpeдный copняк c paзвитoй кopнeвoй cиcтeмoй, пыльцa кoтopoгo являeтcя oдним из caмыx oпacныx aллepгeнoв.

В период цветения амброзии аллергическая реакция бывает, как у болеющих аллергией с детства, так может развиться даже у взрослого человека, дышащего воздухом с пыльцой минимум 14 дней подряд.

Этот вид аллергии не поддаётся лечению.

Аллергия на пыльцу амброзии бывает чуть ли не у каждого 3 малыша.

Симптоматика:

насморк, зуд в слизистых оболочках, чихание, заложенность носа, отечность слизистой оболочки, слезоточивость, воспаление слизистой оболочки глаза, атопический дерматит – покраснения кожи, зуд, конъюнктивит, обильные выделения из носа, сухой кашель, приступы удушья, боль и жжение в горле, повышение температуры тела и другое.

Просим городские власти разработать меры для ежегодной борьбы с этим опаснейшим аллергеном, в частности - косить несколько раз до цветения, полоть и т.д., обрабатывать наиболее опасные участки специальными средствами», - пишет автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Напомним: городские власти недавно проводили выездной брифинг по поводу борьбы с амброзией, на что выделено из городского бюджета почти 800т тыс. грн. Однако амброзия как цвела, так и цветет буйным цветом на Химгородке, в районе Чешки и т.д.

подписать петицию можно здесь.