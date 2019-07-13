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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55168

На Сумщине ревнивец взял в заложники бывшую жену и чуть не убил соперника

В с. Хухра Ахтырского района мужчина пришел в дом соперника ночью, прихватив с собой ножи.

Сообщение о том, что в с. Хухра ножом ранили мужчину в полицию поступило ночью от медицинских работников. Когда по указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, поступило еще одно сообщение от жительницы того же села. Женщина просит помочь ее дочери, которую удерживает бывший муж и угрожает убить. По словам заявительницы, он только что нанес ножевые ранения сожителю дочери.

«На место происшествия прибыли экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа городского отдела. Выяснили, что раненного 45-летнего мужчину «скорая» уже увезла в больницу, а вот дочь заявительницы ее бывший сожитель силой держит в своем дворе. Приставил нож к ее горлу и угрожает убить. Свои угрозы мужчина «подкреплял» ударами. Полицейские, как могли, успокаивали ревнивца, стараясь не прибегать к силовым мерам, чтобы не навредить женщине. Переговоры между нарушителем и правоохранителями продолжались более двух часов. И наконец он сдался», - говорит Олег Юрко, и.о. начальника Ахтырского отдела полиции.

Задержанному 52 года, его бывшая жена на десять лет моложе. Прожили в браке почти девять лет и недавно расстались. Когда муж узнал, что женщина пытается устроить личную жизнь с другим, разозлился. Поэтому прихватив с собой ножи, ночью пришел к сопернику. Спокойно зашел в комнату, поскольку было не закрыто. Увидев спящего соперника, нанес ему удар в грудь, а женщине, которая проснулась и начала кричать, дал пощечины по лицу и потянул к себе домой.

Сейчас медики борются за жизнь пострадавшего, а женщине оказали медицинскую и психологическую помощь.

Что касается задержанного, пока он находится под стражей. В полиции открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Ахтырский район Покушение на убийство
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