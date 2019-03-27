В Сумах решили не пропускать августовскую сессию горсовета В пятницу, 30 августа, состоится внеочередная сессия Сумского городского совета VII созыва.

Пленарное заседание начнется в 9:00 в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2).

Избранники будут рассматривать вопрос расходования средств резервного фонда городского бюджета, внесение изменений и дополнений в городской бюджет на 2019, внесение изменений в решения городского совета «О Программа экономического и социального развития г. Сумы на 2019 год и основные направления развития на 2020-2021 годы» (с изменениями)», коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и градостроительства, рассмотрят несколько петиций, будет заслушают отчет заммэра Ольги Волошиной за полгода.

Все проекты решений будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета и рассмотрены на согласительном совете председателей фракций и депутатских комиссий.

Напомним: обычно в августе сессии не проводятся, однако в прошлом году также была внеочередная сессия, предыдущие несколько лет депутаты пропускали август.