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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58227

Прогноз погоды на Сумщине на три дня

Среда и четверг будут жаркими. В пятницу температура снизится, днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами грозы, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

21-22 августа - без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с, температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +26 .. + 31 °С.

23 августа - ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +22 .. + 27 °С.

Общество Прогноз погоды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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