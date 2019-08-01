Прогноз погоды на Сумщине на три дня

21-22 августа - без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с, температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +26 .. + 31 °С.
23 августа - ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +22 .. + 27 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает о прогнозе погоды на Сумщине в ближайшие три дня....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем во...