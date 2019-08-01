Конотопчанин купил виртуальный товар за реальные гривны На этот раз снова «сработала» классическая мошенническая схема - полная предоплата за приобретение товара через Интернет.

В Конотопский отдел полиции обратился 40-летний местный житель, который сообщил, что потерял собственные сбережения, «купившись» на заманчивое Интернет-предложение.

Оказалось, что на одном из автомобильных сайтов он увидел объявление о продаже запчастей к автомобилю по выгодной цене, поэтому решил приобрести их для собственной машины. Для этого позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и договорился об оплате и сроки доставки товара. Затем перечислил всю необходимую сумму на указанный ему банковскую карточку и стал ждать покупку. Но время шло, а товар все не поступал. Когда же, в очередной раз, набрав телефонный номер «продавца», его телефон оказался выключенным, человек понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия для установления личности злоумышленника и его место нахождения.

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с призывом быть более осмотрительными, меньше доверять незнакомым телефонным собеседникам, тщательно проверять всю полученную от них информацию.

При покупке через Интернет гражданам не следует соглашаться на предоплату. Если продавец настаивает - лучше отказаться от покупки, какой бы привлекательной ни была цена. Ведь низкая стоимость и внесения аванса - это первые признаки того, что объявление разместил продавец несуществующего товара. Лучше найти другое предложение с более реальной ценой, и договориться об оплате покупки по факту ее получения. Ваша осмотрительность - это залог Вашей безопасности и сохранности Ваших сбережений, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.