Сумчане просят коммунальный автобус с Добровольной на Аэропорт

«Я предлагаю создать коммунальный автобусный маршрут Аэропорт-Добровольная. Этот маршрут работал в рабочие и выходные дни с 5: 00-23: 00. На нем минимум 4 машины », - пишет автор петиции Федоренко Андрей Владимирович.
Подписать петицию можно здесь.
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