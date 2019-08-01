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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50228

Сумчане просят коммунальный автобус с Добровольной на Аэропорт

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создать коммунальный автобусный маршрут Аэропорт-Добровольная».

«Я предлагаю создать коммунальный автобусный маршрут Аэропорт-Добровольная. Этот маршрут работал в рабочие и выходные дни с 5: 00-23: 00. На нем минимум 4 машины », - пишет автор петиции Федоренко Андрей Владимирович.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Коммунальный транспорт Петиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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