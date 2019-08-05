На Сумщине двум ворам-гастролерам дали по 3,5 года за решеткой Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух так называемых воров-гастролеров, которые приехали в г. Конотоп из Черниговской области, и в течение одного дня успели обокрасть две квартиры.

Напоминаем, что с заявлениями о похищении вещей из квартир сообщили собственники жилья 28 мая 2019 года. Проведя ряд первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий, правоохранители через несколько часов установили лиц, совершивших оба преступления. Ими оказались жители Черниговской области, которым 32 и 37 лет.

Вещи, которые они украли из обеих квартир, злоумышленники сбыть не успели, но имели их при себе в момент задержания. Под давлением таких очевидных доказательств задержанные быстро признались в содеянном. При этом пояснили, что квартиры выбирали случайно, звонили в дверь, если никто не открывал, подбирали ключ.

«Как выяснилось, оба уже имели проблемы с законом: один был ранее судим за наркопреступления, другой - за нанесение тяжких телесных повреждений, разбой и имущественные преступления. Приговор ждали под стражей», -рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Наталья Бондаренко.

Воры-гастролеры в суде свою вину признали полностью, уверяли, что раскаиваются. Однако суд учел не только искреннее раскаяние, но и уголовное прошлое обвиняемых, поэтому их обоих признал виновными по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины и присудил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.