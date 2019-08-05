В Сумах Лысенко просит осветить мост через Сумку

«Несколько лет назад был сделан ремонт пешеходного моста между улицами Луговая и Нижнехолодногорская (через реку Сумку). Были сделаны работы по обустройству перил и ступенек. Но не было установлено ни одного фонаря. Учитывая криминогенную ситуацию в городе (нападения на людей в городском парке), повторно предлагаю установить несколько фонарей для освещения вышеуказанного моста.
Первая петиция собрала 167 голосов, но данный вопрос в настоящее время является актуальным», - пишет автор петиции Лысенко Игорь Александрович.
Подписать петицию можно здесь.
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