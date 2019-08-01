Полицейского, который стрелял в ахтырском кафе, взяли под стражу

Напомним: в ночь с 17 на 18 августа в кафе «Подкова» в г. Ахтырка работник полиции Никита Книга ранил мужчину, с которым у него возник конфликт, из пистолета своего отца Владимира Книги, который до декабря 2015 года работал в органах прокуратуры Сумской области. По данным пресс-службы ведомства, Владимир Книга был уволен из органов прокуратуры в связи с сокращением. В то же время он претендовал на должность заместителя руководителя Ахтырской местной прокуратуры, но не прошел конкурс.
С места происшествия Никита Книга сбежал на авто. Через некоторое время его остановили сотрудники патрульной полиции, которые составили на него протокол за отказ прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП), пишет sumy.today.
Расследование ведет территориальное управление Государственного бюро расследований в г. Полтава.
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