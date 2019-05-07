Из-за Дня Независимости в работе сумского ЦПАУ будут временные изменения

В пятницу, 23 августа, ЦПАУ работать до 15:00. Следующие три дня, 24, 25 и 26 августа будут выходными.
Со вторника, 27 августа, структурное подразделение будет работать по обычному графику.
С целью обеспечения выдачи персонализированных ID-карт, в канун и день парламентских выборов, 20 и 21 июля, в ЦПАУ будет организовано...
Второе территориальное подразделение управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» открыли сегодня, 21 июня, по адресу: ул. Р. Атаманюка,...
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает об изменениях в графике работы....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает об изменениях в графике работы в связи с Днем Святой Троицы....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумі» на три дня изменит график работы....