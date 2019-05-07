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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10190

Из-за Дня Независимости в работе сумского ЦПАУ будут временные изменения

В связи с государственным праздником, Днем Независимости Украины, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» меняет график работы.

В пятницу, 23 августа, ЦПАУ работать до 15:00. Следующие три дня, 24, 25 и 26 августа будут выходными.

Со вторника, 27 августа, структурное подразделение будет работать по обычному графику.

Общество ЦПАУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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