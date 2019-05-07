Из-за Дня Независимости в работе сумского ЦПАУ будут временные изменения В связи с государственным праздником, Днем Независимости Украины, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» меняет график работы.

В пятницу, 23 августа, ЦПАУ работать до 15:00. Следующие три дня, 24, 25 и 26 августа будут выходными. Со вторника, 27 августа, структурное подразделение будет работать по обычному графику.