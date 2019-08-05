В Лебедине кинули бутылку в окно горсовета Об этом сообщается на странице мэра Лебедина Александра Баклыкова в Фейсбуке.

«Обращаюсь к юноше, который сегодня ночью (около 2:00), идя по ул.Пушкина, разбил стекло в помещении городского совета. По Вашему несчастью, недопитая бутылка шампанского не только не разбилась, но даже не разлилась после "приземления" между оконными рамами. Поэтому, сами понимаете, что у нас не только четкие отпечатки пальцев, но и Ваша слюна, ведь перед броском Вы пытались влить остатки шампанского в себя. Есть видео, как Вы подходили, а потом убегали. Есть еще и другие доказательства.

Вопрос Вашего задержания - это исключительно вопрос времени, которое необходимо потратить работникам полиции для Вашей идентификации и задержания. Бежать бесполезно, да уже и поздно.

Обращаюсь не к Вашему разуму (если бы Вы он был, то такого бы не совершали), а к Вашему здравому смыслу. Предлагаю Вам в 9-30 прийти, извиниться, заменить две разбитых стекла, и тогда у Вас есть шанс состояться минимальными "потерями". Когда Вас приведут под конвоем, а городской совет потратит бюджетные средства на восстановление поврежденного имущества - будет гораздо хуже и дороже Вам и Вашей семье. Время пошло…», - говорится в сообщении.