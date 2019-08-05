«Альянс» вышел в следующий круг кубка Украины 20 августа липоводолинский «Альянс» сыграл в первом раунде кубка Украины по футболу.

На стадионе «Юбилейный» в Сумах единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе принимал ФК «Ужгород». Игра началась атаками хозяев поля, которые привели к взятию ворот на 8-й минуте – отличился Александр Дугиенко. Дальше была примерно равная игра, но с небольшим преимуществом наших. В начале второго тайма снова вспышка активности в исполнении хозяев привела ко второму голу – Владислав Шарай. После этого моменты были у обоих ворот, но у наших не хватало точности, а на последнем рубеже отлично отстоял вратарь Ярослав Важинский.

В итоге 2:0 – дальше идет «Альянс». Уже в эту пятницу липоводолинцы сыграют в 5-ом туре чемпионата Украины дома с «Таврией Симферополь» из Херсона. Начало в 17.00.