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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:12174

«Альянс» вышел в следующий круг кубка Украины

20 августа липоводолинский «Альянс» сыграл в первом раунде кубка Украины по футболу.

На стадионе «Юбилейный» в Сумах единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе принимал ФК «Ужгород». Игра началась атаками хозяев поля, которые привели к взятию ворот на 8-й минуте – отличился Александр Дугиенко. Дальше была примерно равная игра, но с небольшим преимуществом наших. В начале второго тайма снова вспышка активности в исполнении хозяев привела ко второму голу – Владислав Шарай. После этого моменты были у обоих ворот, но у наших не хватало точности, а на последнем рубеже отлично отстоял вратарь Ярослав Важинский.

В итоге 2:0 – дальше идет «Альянс». Уже в эту пятницу липоводолинцы сыграют в 5-ом туре чемпионата Украины дома с «Таврией Симферополь» из Херсона. Начало в 17.00.

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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